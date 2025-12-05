Un progetto per il restauro del Voltone del Savini | come rinasceranno gli affreschi ottocenteschi
Grazie a un investimento del valore di 200mila euro sarà restaurato il Voltone del Savini, passaggio coperto di collegamento tra piazza XX Settembre e piazza del Popolo. La giunta comunale ha recentemente approvato il progetto esecutivo relativo all’intervento.“Sono molto soddisfatto di questo. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
