Un Professore 3 | anticipazioni quarta puntata del 11 dicembre 2025

Tivvusia.com | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

a terza stagione di Un Professore prosegue la storia della sezione B del Liceo Da Vinci fino all’anno dell’Esame di Maturità, confermando lo stile delle precedenti stagioni. Nonostante il cambio di regia – Andrea Rebuzzi subentra ad Alessandro Casale, che a sua volta aveva sostituito Alessandro D’Alatri nella seconda stagione – la serie mantiene la stessa intensità narrativa. I dodici episodi, trasmessi in sei prime serate e disponibili su Rai Play dopo la messa in onda, continuano a portare i nomi di celebri filosofi e autori del passato, intrecciando lezioni scolastiche e dinamiche personali dei protagonisti. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

un professore 3 anticipazioni quarta puntata del 11 dicembre 2025

© Tivvusia.com - Un Professore 3: anticipazioni quarta puntata del 11 dicembre 2025

