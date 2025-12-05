Un Posto al Sole Anticipazioni | Eduardo cede al fascino di Stella ma la donna non è chi dice di essere!

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che l'attrazione che Eduardo sente per Stella lo porteranno ad allontanarsi da Clara e a cedere al fascino della nuova arrivata. Ma sembra che Stella non sia chi dice di essere e nasconda un segreto. Di cosa si tratterà? Scopriamo insieme cosa succederà nelle prossime puntate della Soap di Rai3!. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

