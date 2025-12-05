Un Posto al Sole anticipazioni dall’8 al 12 dicembre 2025 | Filippo inizia a lavorare ai Cantieri
© US Rai Una nuova avventura professionale attende Filippo Sartori nelle prossime puntate di Un Posto al Sole. Il figlio di Roberto Ferri decide infatti di accettare la proposta di Chiara e comincia a lavorare ai Cantieri. Una novità che non entusiasma Gennaro Gagliotti, che cerca subito di far passare Filippo dalla sua parte. Maggiori info, su quello che accadrà nelle prossime puntate, nelle anticipazioni che seguono. Un Posto al Sole è in onda la prossima settimana dal lunedì al venerdì alle 20:50 su Rai3 e in streaming in diretta e on demand su RaiPlay. Un Posto al Sole, anticipazioni da lunedì 8 a venerdì 12 dicembre 2025. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
Approfondisci con queste news
Un posto al sole Rai, upas soap - facebook.com Vai su Facebook
Un Posto al Sole Anticipazioni: Eduardo cede al fascino di Stella, ma la donna non è chi dice di essere! - Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che l'attrazione che Eduardo sente per Stella lo porteranno ad allontanarsi da Clara e a cedere al fascino della nuova arrivata. Lo riporta msn.com
Un Posto al Sole Anticipazioni dall’8 al 12 dicembre 2025: Eduardo sempre più vicino a Stella - Scopriamo insieme cosa succederà nelle puntate di Un Posto al Sole in onda su Rai 3 dall’8 al 12 dicembre 2025. Riporta msn.com
Un Posto al Sole, le anticipazioni dall'8 al 12 dicembre : Eduardo diviso tra Clara e Stella - Colpo di scena nel corso della prossima settimana ad Un Posto al Sole: durante le puntate che vedremo in onda dall'8 al 12 dicembre, infatti, Eduardo ... Secondo msn.com
Un Posto al Sole, anticipazioni: chi sarà il nuovo portiere, il voto dei condomini è un colpo di scena - Dopo la scelta di Raffaele di lasciare il suo posto di lavoro, le anticipazioni di Un posto al sole svelano il nuovo portiere. Scrive lopinionista.it
“Un posto al sole”, le anticipazioni: Jimmy vive un momento difficilissimo - Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dall’8 al 12 dicembre su Rai3 (da lun. Lo riporta sorrisi.com
Un Posto al Sole, anticipazioni 5 dicembre: Raffaele prepara l'ultimo presepe a Palazzo Palladini - Nell' episodio di venerdì 5 dicembre vedremo Raffaele congedarsi da Palazzo Palladini, pro ... Lo riporta msn.com