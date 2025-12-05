© US Rai Una nuova avventura professionale attende Filippo Sartori nelle prossime puntate di Un Posto al Sole. Il figlio di Roberto Ferri decide infatti di accettare la proposta di Chiara e comincia a lavorare ai Cantieri. Una novità che non entusiasma Gennaro Gagliotti, che cerca subito di far passare Filippo dalla sua parte. Maggiori info, su quello che accadrà nelle prossime puntate, nelle anticipazioni che seguono. Un Posto al Sole è in onda la prossima settimana dal lunedì al venerdì alle 20:50 su Rai3 e in streaming in diretta e on demand su RaiPlay. Un Posto al Sole, anticipazioni da lunedì 8 a venerdì 12 dicembre 2025. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Un Posto al Sole, anticipazioni dall’8 al 12 dicembre 2025: Filippo inizia a lavorare ai Cantieri