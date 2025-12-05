un ponte per new orleans esperienze educative per i giovani pecciolesi

PECCIOLI Peccioli chiama New Orleans per un ponte culturale che possa unire i giovani, per investire sul loro futuro. Il consiglio comunale di Peccioli ha approvato una delibera che segna un nuovo passo nel percorso di apertura internazionale del territorio: la creazione di strumenti dedicati ai giovani per partecipare a esperienze culturali, artistiche, educative e formative nella città di New Orleans, negli Stati Uniti. La decisione nasce dalla recente sottoscrizione del Memorandum d’Intesa tra Peccioli e New Orleans, firmato ufficialmente il 26 settembre durante l’International Arts Festival and Sister Cities Summit. 🔗 Leggi su Lanazione.it

