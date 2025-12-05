Un nuovo strano uccello scoperto in Sud America che ha molto in comune con il dodo

Fanpage.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Scoperto in Amazzonia un nuovo tinamo, un gruppo “primitivo” e molto particolare di uccelli. E una specie terrestre, che vola male e che non ha paura degli esseri umani, caratteristiche pericolosamente simili a quelle del dodo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

