Un nuovo chiosco per i Giardini della Rotonda Bressa | Così estenderemo gli orari di visita

Entro la primavera i Giardini della Rotonda avranno un nuovo chiosco in stile liberty per l’accoglienza dei visitatori. L’intervento complessivo prevede l’installazione di un caratterisco chiosco in metallo e attivazione di nuovi servizi igienici; opere di sistemazione e messa in sicurezza dei. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

