Un Natale spaziale | Infinito il Planetario invita le famiglie a festeggiare tra le stelle

Per chi cerca un’alternativa luminosa e istruttiva alle tradizionali vacanze natalizie, il Planetario di Torino (Infini.to) propone un ricco programma di attività "spaziali" per bambini e famiglie. Dal 26 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026, il museo si trasformerà in un centro di scoperta e. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

