Un mondo nuovo ogni giorno | la lezione di Piero Gobetti

C’è qualcosa, nelle vite che bruciano in fretta, che esercita una forza magnetica. Di Piero Gobetti colpisce sempre una cosa, prima ancora della sua storia: la folgorazione. L’idea che un ragazzo appena ventenne – nell’Italia del primo dopoguerra, attraversata da tensioni, violenza politica e un futuro che pareva già scritto – avesse intuito ciò che molti adulti non vedevano. Gobetti non è soltanto un intellettuale precoce: è un detonatore. Un editore, un giornalista, un pensatore che in quegli anni affamati di certezze sceglie ostinatamente il dubbio, la critica, la libertà. E soprattutto sceglie di restare nel presente, con il corpo e con la mente, in un tempo che stava precipitando. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

