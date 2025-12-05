Un mondo nuovo ogni giorno | la lezione di Piero Gobetti
C’è qualcosa, nelle vite che bruciano in fretta, che esercita una forza magnetica. Di Piero Gobetti colpisce sempre una cosa, prima ancora della sua storia: la folgorazione. L’idea che un ragazzo appena ventenne – nell’Italia del primo dopoguerra, attraversata da tensioni, violenza politica e un futuro che pareva già scritto – avesse intuito ciò che molti adulti non vedevano. Gobetti non è soltanto un intellettuale precoce: è un detonatore. Un editore, un giornalista, un pensatore che in quegli anni affamati di certezze sceglie ostinatamente il dubbio, la critica, la libertà. E soprattutto sceglie di restare nel presente, con il corpo e con la mente, in un tempo che stava precipitando. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
