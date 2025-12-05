Un mercatino insolito Dove l’artista decide il prezzo dell’opera

di Amalia Apicella Dalla fotografia alla scultura, passando per la pittura, i lavori su carta, legno e pietra, fino a libri, edizioni speciali e pezzi selezionati: è un mercatino di Natale insolito quello che Serendippo, l’associazione che dal 2009 promuove un’arte libera dalle convenzioni del mercato culturale, propone fino al 6 gennaio negli spazi del 5C Lab di Bologna. Un luogo che, da ex falegnameria, è stato trasformato dall’associazione in uno spazio culturale dinamico con mostre, concerti, presentazioni di libri e dibattiti. L’idea del ’ Mercatino dell’Arte ’ nasce per restituire all’opera d’arte una dimensione di accessibilità, permettendo alle artiste e agli artisti che hanno aderito spontaneamente all’iniziativa – ed altri sono invitati ad aggiungersi liberamente contattando primopianointernosette@gmail. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

