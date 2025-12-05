Un illustratore di Eboli per Borotalco | Stefano Marra conquista le pareti di Milano
Un nuovo percorso creativo di Stefano Marra, illustratore e direttore creativo originario di Eboli, scelto da Borotalco per rinnovare il proprio immaginario visivo. È stato, infatti, inaugurato a Porta Nuova, a pochi passi dal Bosco Verticale, il murales ideato dall'artista salernitano.Il. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Mondorap.it. . È partito ieri da Eboli da il tour nei palazzetti di Marracash, che chiuderà definitivamente la trilogia iniziata nel 2019 con “Persona” ed entrata a pieno titolo nella storia della musica italiana. - facebook.com Vai su Facebook
Un illustratore di Eboli per "Borotalco": Stefano Marra conquista le pareti di Milano - Un nuovo percorso creativo di Stefano Marra, illustratore e direttore creativo originario di Eboli, scelto da Borotalco per rinnovare il proprio immaginario visivo. Riporta salernotoday.it