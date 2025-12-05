Corta, anzi cortissima: la micro frangia torna protagonista in passerella, esaltata da Vittoria Ceretti, tra le protagoniste della prima sfilata di Matthieu Blazy Chanel Métiers d’Art, che si è svolta a New York il 2 dicembre. Il potere delle micro frangia di Vittoria Ceretti. Ambientata nella metropolitana della Grande Mela, la sfilata ha giocato sulle tante persone che si possono incontrare in uno spazio come questo, ognuna con una propria storia da raccontare. La micro frangia di Vittoria Ceretti in passerella per Chanel a New York (Launchmetrics Spotlight). Quella di Vittoria Ceretti parla senza dubbio di una ragazza contemporanea che avanza sicura di sé e un po’ sfrontata, complice quel beauty look che ha fatto centro. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Un haïr look ribelle e irriverente, che strizza l'occhio a Audrey Hepburn e alle flipper girl Anni 20: scopri tutti i dettagli