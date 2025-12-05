Un giornalista un bancario in pensione e un seminarista congolese sono i tre nuovi diaconi
Lunedì 8 dicembre si celebra la solennità di Maria Immacolata. Il vescovo mons. Adriano Cevolotto presiede la celebrazione eucaristica solenne alle ore 11 in Cattedrale. Anima la celebrazione il Coro della Cattedrale diretto da Elisa Dal Corso e Matteo Cè. All’organo, il maestro Federico Perotti. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
La Sala Cultura della Banca Monte Pruno, a Sant'Arsenio, il 5 dicembre, ospita Antonio Polito e Raffaele Marmo per la presentazione del libro: "Qualcosa di noi resterà - come sopravvivere alla morte" di Antonio Polito, giornalista e scrittore , attualmente edit