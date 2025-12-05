Un foulard ma in lana L'ultima tendenza invernale che presto vedremo ovunque

O gni inverno si elegge un dettaglio capace di cambiare le sorti dell’outfit, e questa stagione la moda ha scelto un triangolo. Minuscolo, in maglia, quasi discreto, ma abbastanza scenografico da far sembrare “pensato” anche il look più semplice. A New York è già la firma delle ragazze cool che sfrecciano tra un matcha latte e l’ennesimo taxi; a Londra spunta sotto trench cerati e cappotti cammello; a Milano è comparsa sulle spalle delle it-girl: la bandana in lana è già ovunque. Come indossare la gonna di raso con il freddo: 5 outfit chic per l’Inverno X Una sciarpa morbida, triangolare, lanciata sulle spalle distrattamente o annodata sotto il mento in modalità babushka 2. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Un foulard, ma in lana. L’ultima tendenza invernale che presto vedremo ovunque

