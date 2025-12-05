Un dicembre pieno di magia al Città Fiera

Il centro commerciale Città Fiera si prepara a trasformarsi in un vero e proprio villaggio natalizio, animato da spettacoli, laboratori, degustazioni, mercatini e tante iniziative pensate per coinvolgere famiglie e visitatori di tutte le età.Il Villaggio di Babbo NataleIl cuore della festa sarà. 🔗 Leggi su Udinetoday.it