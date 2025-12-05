Un culturista muore colpito al petto dal bilanciere della panca piana | tragedia in Brasile

Fanpage.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tragedia in una palestra brasiliana: un esperto bodybuilder è morto per arresto cardiaco dopo aver perso la presa sul bilanciere della panca piana. Il peso, oltre 70 kg, gli è caduto sul torace: l'uomo non ha avuto scampo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

culturista muore colpito pettoUn culturista muore colpito al petto dal bilanciere della panca piana: tragedia in Brasile - Tragedia in una palestra brasiliana: un esperto bodybuilder è morto per arresto cardiaco dopo aver perso la presa sul bilanciere della panca piana ... Lo riporta fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Culturista Muore Colpito Petto