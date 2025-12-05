Un culturista muore colpito al petto dal bilanciere della panca piana | tragedia in Brasile
Tragedia in una palestra brasiliana: un esperto bodybuilder è morto per arresto cardiaco dopo aver perso la presa sul bilanciere della panca piana. Il peso, oltre 70 kg, gli è caduto sul torace: l'uomo non ha avuto scampo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
News recenti che potrebbero piacerti
Il #malore e la tragedia: Matteo Legler muore durante una partita di calcetto poco prima di compiere 30 anni e diventare papà. Comunità sotto shock - facebook.com Vai su Facebook
Un culturista muore colpito al petto dal bilanciere della panca piana: tragedia in Brasile - Tragedia in una palestra brasiliana: un esperto bodybuilder è morto per arresto cardiaco dopo aver perso la presa sul bilanciere della panca piana ... Lo riporta fanpage.it