Un contributo di oltre 22mila euro per sostenere le attività del comune brianzolo

Da una parte c’è l’investimento di circa 700mila euro per riqualificare la pavimentazione delle vie centrali di Seregno. Dall’altra parte la volontà di dare un sostegno concreto alle attività che hanno subito i disagi dovuti ai cantieri, che hanno l’obiettivo di ridisegnare l’aspetto del cuore. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

L'ente sampietrino ha ricevuto un contributo di oltre 149 mila euro, per il potenziamento e l'ampliamento del sistema di videocontrollo. - facebook.com Vai su Facebook

Un contributo di oltre 22mila euro per sostenere le attività del comune Brianzolo - Da un parte c’è l’investimento di circa 700 mila euro per riqualificare la pavimentazione delle vie centrali di Seregno. Scrive monzatoday.it

Come richiedere il bonus under 35: 500 euro al mese fino a 3 anni - Bonus under 35 per giovani imprenditori: domande aperte sul sito INPS per ottenere 500 euro al mese fino a tre anni. Da alfemminile.com

Il bonus per i giovani imprenditori da 500 euro al mese: a chi spetta e come ottenerlo - Il contributo, che verrà erogato per un massimo di tre anni, è rivolto agli under 35 che intendono avviare un'attività imprenditoriale ... Riporta today.it

Bonus imprenditori Under 35: via alle domande/ Cos’è e come funziona il contributo da 500 euro al mese - Via al bonus imprenditori Under 35: cos'è, come funziona, a chi è rivolto e come fare domanda per ottenere 500 euro al mese ... Riporta ilsussidiario.net

Contributo Autoimpiego 2025: 500 euro al mese per giovani disoccupati che avviano nuove imprese nei settori strategici - 500€/mese ai giovani under 35 che avviano imprese nei settori strategici. Lo riporta commercialista.it

Centro Oncologico . Oltre 22mila euro per la riqualificazione - Si è conclusa con un grande successo di partecipazione la campagna solidale promossa da Conad Nord Ovest insieme all’Associazione Angela Serra per la ricerca sul cancro, finalizzata a sostenere il ... Segnala ilrestodelcarlino.it