Un clone dell' Apache Usa | cosa sappiamo dell' elicottero cinese

Sui social cinesi sono apparse nuove immagini che mostrano un inedito prototipo di elicottero d'attacco denominato Z-21. Il mezzo essere una piattaforma bimotore e biposto molto simile all' AH 64 Apache americano. Lo Z-21, verniciato di nero opaco e con il numero di coda 6232, sarebbe stato immortalato durante un volo di prova. In base alle caratteristiche progettuali visibili, il velivolo condivide molte somiglianze strutturali e funzionali con il richiamato AH-64 di fabbricazione statunitense, tra cui un carrello d'atterraggio con ruote a tre punti, sedili in tandem, cannone automatico montato sul mento e posizionamento dei motori affiancati. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

