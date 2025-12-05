Un chilo di cocaina nella borsa termica | arrestato spacciatore

Pordenonetoday.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I carabinieri della compagnia di Portogruaro hanno arrestato un trentenne italiano di origini straniere per spaccio di stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. L'uomo, fermato ad Annone Veneto, nascondeva nella sua borsa termica un chilo di cocaina che stringeva al petto durante la fuga. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

chilo cocaina borsa termicaCocaina nascosta nella borsa termica, pusher vede i carabinieri e scappa: scatta l'inseguimento nella notte. Arrestato il 30enne - Nascondeva un chilo di cocaina nella borsa termica che portava con sé. Lo riporta msn.com

A Ponza trovato un chilo di cocaina nascosto in mare, era zavorrato vicino al porto - Un’operazione della Guardia di Finanza di Ponza ha portato al sequestro di circa un chilo di cocaina, occultato con particolare astuzia nelle acque che circondano l’isola. Come scrive blitzquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Chilo Cocaina Borsa Termica