Un chilo di cocaina nella borsa termica | arrestato spacciatore
I carabinieri della compagnia di Portogruaro hanno arrestato un trentenne italiano di origini straniere per spaccio di stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. L'uomo, fermato ad Annone Veneto, nascondeva nella sua borsa termica un chilo di cocaina che stringeva al petto durante la fuga. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Trovati a casa di due fratelli oltre un chilo di cocaina. IL VIDEO - facebook.com Vai su Facebook
Cocaina nascosta nella borsa termica, pusher vede i carabinieri e scappa: scatta l'inseguimento nella notte. Arrestato il 30enne - Nascondeva un chilo di cocaina nella borsa termica che portava con sé. Lo riporta msn.com
A Ponza trovato un chilo di cocaina nascosto in mare, era zavorrato vicino al porto - Un’operazione della Guardia di Finanza di Ponza ha portato al sequestro di circa un chilo di cocaina, occultato con particolare astuzia nelle acque che circondano l’isola. Come scrive blitzquotidiano.it