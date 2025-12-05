Un barman d' eccezione all' inaugurazione della distilleria

5 dic 2025

Accademia delle Professioni ha annunciato ieri 5 dicembre nella sede di Noventa Padovana l'inaugurazione della nuova micro distilleria didattica professionale. La distilleria didattica è stata inaugurata con una degustazione speciale guidata da Roberto Pellegrini, padre della campionessa di nuoto. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

