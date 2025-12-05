Un altro muro va giù Aperto il nuovo tunnel della galleria Felettino sulla Variante Aurelia
Caschetti protettivi, giubbotti colorati e flash pronti a immortalare il momento. Sotto i colpi ritmati dell’escavatore dotato di martellatore è caduto l’ultimo lembo di roccia ed è spuntata la luce. L’ultimo diaframma della nuova galleria Felettino III dello stralcio C della variante Aurelia alla Spezia è stato abbattuto ieri in occasione di Santa Barbara, la protettrice dei vigili del fuoco, marinai e minatori. Anas ha completato lo scavo dell’infrastruttura che andrà a costituire la nuova viabilità di accesso all’hub portuale della Spezia. Un ulteriore passaggio per la conclusione del lotto C, quello affidato alla società D’Agostino, partito per ultimo rispetto agli altri due ma decisamente in vantaggio. 🔗 Leggi su Lanazione.it
