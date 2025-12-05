Un altro furto alla PA Ladro in fuga con il Doblò

"Siamo in ginocchio, questo è il terzo furto in poco più di un anno", dice Luigi Checchi, presidente della Pubblica Assistenza di Fucecchio davanti ai danni alla sede distaccata di Stabbia e con il ladro in fuga sul Doblò attrezzato per il trasporto dei disabili, ritrovato in tarda serata dopo ore di angoscia. "Un anno fa qui portarono via un televisore – aggiunge –. Stavolta il ladro, o i ladri, non sappiamo in quanti possano aver agito, hanno devastato la sede, rompendo mobili, porte e finestre. Poi hanno preso il mezzo e si sono dati alla fuga, portando via anche le chiavi di una macchina e dell'ambulanza.

