Un altro furto alla PA Ladro in fuga con il Doblò
"Siamo in ginocchio, questo è il terzo furto in poco più di un anno", dice Luigi Checchi, presidente della Pubblica Assistenza di Fucecchio davanti ai danni alla sede distaccata di Stabbia e con il ladro in fuga sul Doblò attrezzato per il trasporto dei disabili, ritrovato in tarda serata dopo ore di angoscia. "Un anno fa qui portarono via un televisore – aggiunge –. Stavolta il ladro, o i ladri, non sappiamo in quanti possano aver agito, hanno devastato la sede, rompendo mobili, porte e finestre. Poi hanno preso il mezzo e si sono dati alla fuga, portando via anche le chiavi di una macchina e dell’ambulanza. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Argomenti simili trattati di recente
Un altro furto in appartamento nel condominio di via Montori, già visitato di recente. Oltre al danno, la beffa per i proprietari, lasciati fuori casa - facebook.com Vai su Facebook
Furto al Louvre, uno dei sospettati si difende: "Credevo fosse un altro edificio" #Louvre #5novembre Vai su X
Un altro furto alla “PA“. Ladro in fuga con il Doblò - Il mezzo per il trasporto dei disabili è stato ritrovato in serata da un volontario. lanazione.it scrive
Altro tentato furto con spaccata in centro ma il giovane ladro è inseguito e bloccato - PESARO Voleva rubare nel ristorante, per questo ha infranto la vetrata dell'ingresso del locale raccogliendo una pietra dal selciato di piazzetta Esedra e scagliando la contro. Come scrive corriereadriatico.it
Nuova spaccata in un altro chalet di Porto Sant'Elpidio: il ladro si ferisce, il colpo al Luna Rossa va a segno (e i danni pure) - PORTO SANT'ELPIDIO Altro furto con spaccata, dopo Controvento l’altra notte, ieri notte (quella tra martedì e mercoledì) è toccato a Luna Rossa, più a sud ma sempre sul lungomare Faleria, altro raid ... Riporta corriereadriatico.it
Si vendicano dopo il furto. I derubati riconoscono il ladro. Scatta l’aggressione col cutter - Un tentativo di giustizia sommaria che suona come un campanello dall’allarme e la dice lunga sui rischi che, ... Secondo ilrestodelcarlino.it
Acilia, il padrone di casa muore e i ladri (tra cui un 70enne) tentano il colpo. Un passante li fa arrestare - Quando si dice che l’occasione fa l’uomo ladro: tre italiani di 49, 52 e 69 anni, sono entrati la scorsa settimana in casa di un uomo che era deceduto pochi giorni prima e ... Si legge su ilmessaggero.it
Furto da 5mila euro al supermercato, ladro riempie gli scatoloni con la merce e poi lancia la refurtiva contro gli agenti: arrestato - Doveva essere molto affamato il ladro di 43 anni fermato a Palermo dai carabinieri della stazione di Belmonte Mezzagno. Come scrive msn.com