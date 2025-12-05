Umiliato dalla schiacciata risponde con un pugno | scoppia la rissa
Succede durante una partita di basket universitario negli USA tra Santa Clara e Utah Tech. Una schiacciata spettacolare accende l’arena ma anche la frustrazione di un giocatore di Utah Tech, che reagisce colpendo al volto l’avversario appena atterrato. In pochi istanti la situazione degenera, con compagni e arbitri costretti a intervenire per sedare la rissa (X@FearedBuck). 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Argomenti simili trattati di recente
Non è tardata ad arrivare la risposta del prof. Angelo d'Orsi che con un comunicato ufficiale ha umiliato il pd torinese, nazionale e pina picierno. Massima solidarietà a d'Orsi e condivisione come chiesto da quest'ultimo nel medesimo comunicato. Nella città di - facebook.com Vai su Facebook