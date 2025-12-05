Umiliato dalla schiacciata risponde con un pugno | scoppia la rissa

Gazzetta.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Succede durante una partita di basket universitario negli USA tra Santa Clara e Utah Tech. Una schiacciata spettacolare accende l’arena ma anche la frustrazione di un giocatore di Utah Tech, che reagisce colpendo al volto l’avversario appena atterrato. In pochi istanti la situazione degenera, con compagni e arbitri costretti a intervenire per sedare la rissa (X@FearedBuck). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

