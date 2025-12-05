Umbria che cambia volto | giovani in fuga popolazione in calo Il piano della Regione per evitare la stagnazione

Il Documento di economia e finanza regionale (Defr) 2026-2028, il primo della legislatura guidata dal presidente Stefania Proietti, ha compiuto ieri un passo decisivo verso l’approvazione. Il documento è stato illustrato dalla presidente nella prima commissione consiliare di Palazzo Cesaroni. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

