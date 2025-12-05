Umberto Tozzi | una gloriosa storia italiana di hit da esportazione

Quando si parla di colonne portanti della musica leggera italiana, il nome di Umberto Tozzi emerge spontaneanente insieme all’elenco dei suoi grandi successi. La sua carriera, iniziata negli anni Sessanta tra i club torinesi e le prime esperienze da chitarrista, è diventata quella di un artista capace di unire successo popolare, impatto internazionale e una sorprendente longevità creativa. Senza inseguire trend e mode Tozzi ha imposto uno stile. Nella musica pop le storie di successo, anche quelle di grande successo sono fatte di canzoni, tre minuti che diventano immaginario collettivo, che si tramandano di generazione in generazione. 🔗 Leggi su Panorama.it

