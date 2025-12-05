Umberto Tozzi – L’ultima notte rosa pagelle | Panicucci splendente 9 e l’addio che sa di arrivederci senza voto

Canale 5 ha reso omaggio alla straordinaria carriera di Umberto Tozzi. Lo ha fatto giovedì 4 dicembre, con un concerto evento all’Arena di Verona, Uberto Tozzi – L’ultima notte rosa. Un’occasione per il pubblico di cantare a squarciagola i successi più amati del cantante e di accompagnarlo così, con un scrosciante applauso, verso l’addio ai live. A presentare l’evento Federica Panicucci e ad arricchire la presenza sul palco tanti amici e colleghi: dai The Kolors a Laura Pausini, da Raf a Masini. Ecco le (nostre) pagelle. Panicucci splendente. Voto 9. Per un grande evento serve una grande presentatrice, Federica Panicucci non si è fatta pregare, portando all’Arena di Verona una ventata di eleganza e professionalità. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Umberto Tozzi – L’ultima notte rosa, pagelle: Panicucci splendente (9) e l’addio che sa di “arrivederci” (senza voto)

Grazie a tutti gli amici che hanno reso unica #LUltimaNotteRosa di Umberto Tozzi Official #LaGrandeFesta continua dietro le quinte con i commenti a caldo dei nostri artisti - facebook.com Vai su Facebook

50 anni carriera, un repertorio che ha scaldato i cuori di generazioni con pezzi semplici ma evocativi, mai banali. Poeticissimi. Umberto Tozzi dovrebbe essere patrimonio dell’Unesco. #umbertotozzi #lultimanotterosa #canale5 Vai su X

