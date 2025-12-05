La pagina Instagram Murales Maradona ha diffuso una lunga precisazione sulle notizie circolate riguardo alla chiusura dell’area del Largo Maradona. Il chiarimento segue il comunicato pubblicato da La Bodega de D10S, che spiegava le motivazioni della protesta e il percorso legato alla riqualificazione dell’area. La vicenda coinvolge il Comune di Napoli, i proprietari della zona e gli operatori commerciali. Il nuovo intervento mira a ristabilire il quadro reale e a spiegare perché la fruibilità del luogo resta un tema sensibile per residenti e visitatori. La precisazione di Murales Maradona. “Occorre fare una precisazione fondamentale. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - ULTIM’ORA – Largo Maradona, è arrivato il comunicato: risposta al Comune e posizione ferma