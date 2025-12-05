Ultimissime Juve LIVE | il ruolo di Koop contro il Napoli messaggio di Spalletti a Vlahovic
#Vlahovic sì è sottoposto a un intervento chirurgico di riparazione dell'avulsione tendinea dell'adduttore sinistro. La #Juve dovrà farne a meno per almeno 14 settimane.
Moviola Juve Cagliari: gli episodi dubbi del match - Moviola Juve Cagliari: tutti gli episodi discussi e spinosi della sfida valevole per la 13ª giornata del campionato di Serie A 2025/26 La Juve affronta il Cagliari nella 13ª giornata del campionato di ... Secondo juventusnews24.com
TUTTOSPORT - Napoli-Juventus, previsto un ruolo inedito per Yildiz - Tuttosport scrive della formazione che la Juventus potrebbe schierare al Maradona nel big match di Serie A contro il Napoli: "La marcia verso il Napoli sarà caratterizzata anche da altri ragionamenti. Si legge su napolimagazine.com
Moviola Fiorentina Juve: gli episodi dubbi del match - Moviola Fiorentina Juve: tutti gli episodi discussi e spinosi della sfida valevole per l’12ª giornata del campionato di Serie A 2025/26 La Juve affronta la Fiorentina per la 12ª giornata del campionat ... juventusnews24.com scrive
Juve Stabia-Bari, moviola: dopo 10" già polemiche, poi l’arbitro diventa protagonista, quanti errori - Bari analizzata ai raggi X, il fischietto palermitano ha ammonito sette giocatori, la moviola ... Scrive sport.virgilio.it
Juventus, Branchini (ag. Miretti): “Ecco cosa è successo con il Napoli. Fabio nuovo Marchisio” | ESCLUSIVO - Intervenuto in esclusiva a Juve Live Official, l’agente di Miretti ha fatto il punto della situazione sul suo assistito ... Segnala juvelive.it
Juve-Vlahovic, brutte sensazioni. Si teme un lungo stop, Spalletti studia un nuovo ruolo per Yildiz - E che mesi, per la Juve, che proprio nelle partite da qui a fine gennaio si gioca una grandissima fetta di futuro. Riporta msn.com