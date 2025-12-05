UFFICIALE | Netflix acquista Warner Bros Discovery per $82.7 miliardi!

Dopo mesi di voci e trattative, l’accordo che ridefinisce il panorama dell’intrattenimento è stato siglato: Netflix ha finalizzato l’acquisizione di Warner Bros. Discovery (WBD) per una somma impressionante di 82,7 miliardi di dollari. L’annuncio conferma che Netflix rileverà interamente Warner Bros., un colosso che include i suoi storici studi cinematografici e televisivi, la prestigiosa rete HBO e la piattaforma di streaming HBO Max. Anche se non menzionati esplicitamente nel comunicato, l’operazione comprende anche i noti studi di sviluppo di videogiochi di WBD, come NetherRealm Studios, Rocksteady, TT Games e Avalanche. 🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - UFFICIALE: Netflix acquista Warner Bros. Discovery per $82.7 miliardi!

