Ue multa X per 120 milioni di euro Vance insorge | È un attacco alla libertà di parola
Il procedimento che ha portato alla multa è stato avviato il 18 dicembre 2023 e l'indagine riguardante la diffusione di contenuti illegali e il contrasto alla manipolazione delle informazioni è ancora in corso. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
