Destiny Udogie ha rilasciato le sue prime dichiarazioni, in un’intervista a The Athletic, dopo essere stato minacciato con una pistola da un procuratore. Il terzino italiano ex Udinese ora milita al Tottenham. L’intervista a Udogie. La vittoria dell’Europa League: « È stato un sogno che si avvera, perché era il mio primo trofeo e vincere con il Tottenham è un grande risultato per tutti. Quando vinci diventi più sicuro di te stesso ». Udogie ha dichiarato di essere profondamente grato al suo club del loro supporto per quanto gli fosse successo: « Il club mi ha mostrato tanto supporto ed era accanto a me ogni giorno. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Udogie e le minacce del procuratore: «È stato uno shock, Paratici è come un padre e mi sta aiutando»