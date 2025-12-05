Udinese-Napoli vietata a chi risiede in Campania
Tempo di lettura: < 1 minuto Il prefetto di Udine, Domenico Lione, ha stabilito oggi che, in occasione dell’incontro di calcio Udinese-Napoli, di domenica 14 dicembre, sarà vietata la vendita dei tagliandi ai residenti nella Regione Campania. La vendita dei tagliandi per il settore ospiti sarà, inoltre, riservata ai solo sottoscrittori del programma di fidelizzazione della società sportiva “SSC Napoli” residenti in regioni diverse dalla Campania. Disposta anche l’incedibilità del titolo d’ingresso. La disposizione è stata adottata in esecuzione della determinazione con la quale il Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive ha indicato che l’incontro è connotato da elevati profili di rischio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
