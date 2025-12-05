Udine riduce il consumo di suolo di 18 ettari e cambia modo di pensare la città
Una svolta urbanistica per Udine: il Comune adotta ufficialmente la conformazione al Piano paesaggistico regionale (Prr) e archivia la vecchia logica della zonizzazione. Al suo posto arriva una visione che mette al centro paesaggio, identità culturale ed ecologia. La novità più concreta? La. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
BASKET SERIE A- FERMO IL CAMPIONATO PER GLI IMPEGNI DELLA NAZIONALE LA GUERRI NAPOLI GIOCHERA' DOMENICA PROSSIMA A UDINE. NELLA NEXT GEN CUP UNA VITTORIA E UNA SCONFITTA PER GLI AZZURRINI OGGI IL CONFRO - facebook.com Vai su Facebook
Confindustria Udine (@ConfindustriaUd) / Highlights Vai su X
Cemento, addio a altri 15mila ettari di suolo in Friuli: Pordenone e Udine entrano in zona rossa - Nella mappa del consumo di suolo spiccano in rosso i due capoluoghi: la città di Pordenone, che negli ... Segnala ilgazzettino.it
In regione cresce il consumo di suolo - Lo evidenzia l'ultima mappa nazionale sul consumo di suolo visto dal satellite, elaborata dall'Ispra e aggiornata al 2023. rainews.it scrive
Consumo di suolo, ogni giorno spariscono 28 campi da calcio in Italia - Roma, 13 dicembre 2024 – Ogni giorno circa 28 campi di calcio spariscono, e con essi tutta una serie di servizi ecosistemici, di produzione agricola, di spazi verdi. Segnala quotidiano.net
Consumo di suolo, ogni giorno distrutti 20 ettari in Italia: la classifica delle città e delle regioni - 00 di oggi, martedì 18 novembre, si apre infatti il click day per la richiesta dell'incentivo per la sostituzione ... Scrive ilfattoquotidiano.it
Consumo di suolo, nel 2024 toccato il massimo degli ultimi 12 anni - Il consumo di suolo in Italia accelera a livelli record, raggiungendo nel 2024 il valore più alto degli ultimi 12 anni, con effetti concreti su microclima, biodiversità e servizi ... Scrive edilportale.com
Consumo di suolo, quanto cemento c'è in Puglia? Record negativo per il Salento, resta la criticità di Bari - E per quanto a un ritmo più controllato, la cementificazone del territorio ... quotidianodipuglia.it scrive