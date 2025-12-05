Ucraina von der Leyen | su asset russi tutti condividano rischio

Roma, 5 dic. (askanews) – “Ho incontrato il cancelliere tedesco Friedrich Merz e il primo ministro belga Bart De Wever per uno scambio di opinioni sulla situazione in Ucraina e sui beni russi congelati. Abbiamo convenuto che il fattore tempo è essenziale, data l’attuale situazione geopolitica. Abbiamo sottolineato che il sostegno finanziario all’Ucraina è di fondamentale importanza per la sicurezza europea. Abbiamo avuto uno scambio molto costruttivo su questo argomento. La situazione particolare del Belgio per quanto riguarda l’uso dei beni russi congelati è innegabile e deve essere affrontata in modo tale che tutti gli Stati europei si assumano lo stesso rischio”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

