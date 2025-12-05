Ucraina | Ushakov ' incontro tra Putin e Trump possibile nel prossimo futuro'

Iltempo.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nuova Delhi, 5 dic. (Adnkronos) - Il consigliere presidenziale russo Yuri Ushakov ha ipotizzato che un incontro tra i presidenti russo e statunitense Vladimir Putin e Donald Trump potrebbe aver luogo nel prossimo futuro. "Potrebbe certamente accadere", ha detto al canale televisivo Zvezda parlando della possibilità di un incontro tra i leader dei due Paesi nel prossimo futuro. Il collaboratore presidenziale ha osservato che tutti i colloqui a Mosca "si basavano sulle intese chiave raggiunte ad Anchorage". 🔗 Leggi su Iltempo.it

ucraina ushakov incontro tra putin e trump possibile nel prossimo futuro

© Iltempo.it - Ucraina: Ushakov, 'incontro tra Putin e Trump possibile nel prossimo futuro'

