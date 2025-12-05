Ucraina Uk pronta a sbloccare £8mld di beni russi congelati per trasferirli a Kiev e finanziare altri 2 anni di guerra no di altri Paesi Ue

Il Regno Unito è pronto a sbloccare 8 miliardi di sterline dai beni russi congelati per aiutare l'Ucraina, in coordinamento con Ue e Canada, nell'ambito di fondi fino a 100 miliardi La Gran Bretagna ha annunciato di essere pronta a sbloccare 8 miliardi di sterline dai beni russi congelati per.

Altri contenuti sullo stesso argomento

