Ucraina Trump | Stiamo portando la pace nel mondo ci riusciremo anche lì

Gli Stati Uniti stanno “lavorando molto duramente” per un accordo di pace tra Russia e Ucraina. Lo ha dichiarato il presidente Donald Trump durante la cerimonia di accensione dell ‘albero di Natale vicino alla Casa Bianca. “Stiamo portando la pace in tutto il mondo. Stiamo risolvendo guerre a livelli mai visti prima. Otto. Ne stiamo cercando un’altra: quella tra Russia e Ucraina. Se possibile, e credo che prima o poi ci arriveremo”, ha detto il tycoon. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ucraina, Trump: "Stiamo portando la pace nel mondo, ci riusciremo anche lì"

Contenuti che potrebbero interessarti

Il Sole 24 ORE. . ? Leggi qui gli aggiornamenti: https://www.ilsole24ore.com/art/ucraina-trump-prima-o-poi-arriveremo-pace-AIfsEwF #Ucraina #Trump #guerra #IlSole24Ore - facebook.com Vai su Facebook

? Leggi qui gli aggiornamenti: ilsole24ore.com/art/ucraina-tr… #Ucraina #Trump #guerra #IlSole24Ore Vai su X

Ucraina, Trump: prima o poi arriveremo alla pace - Ne stiamo cercando un’altra, quella tra Russia e Ucraina, se possibile, e penso che prima o poi ... Lo riporta ilsole24ore.com

Trump accende l'albero di Natale a Washington, accanto a lui Melania: «Stiamo portando la pace in tutto il mondo. Stiamo risolvendo le guerre a... - Stiamo cercando di risolverne un'altra, quella tra Russia e Ucraina, se possibile, e penso che ... msn.com scrive

Ucraina, Trump: "Stiamo portando la pace nel mondo, ci riusciremo anche lì" - Gli Stati Uniti stanno "lavorando molto duramente" per un accordo di pace tra Russia e Ucraina. stream24.ilsole24ore.com scrive

Macron porta l’Ue al tavolo sull’Ucraina. Zelensky resiste a Putin e Trump sulle cessioni territoriali - Il presidente francese riceve Zelensky, poi con lui sente Witkoff e Umerov, quindi la call con Merz, Meloni e altri: “Sta a Kiev decidere sui territori”. Scrive huffingtonpost.it

Trump accende l'albero di Natale a Washington: «Lavoriamo per la pace» - Stiamo cercando di risolverne un'altra, quella tra Russia e Ucraina, se ... Da msn.com

Guerra Ucraina Russia, il Cremlino: "Telefonata Putin - Trump non è in programma". LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, il Cremlino: 'Telefonata Putin - Scrive tg24.sky.it