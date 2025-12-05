Ucraina terminato incontro a Miami tra inviati di Usa e Kiev Media | Droni vicino all’aereo di Zelensky in Irlanda
L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Ho terminato da poco "tanta ancora vita" di viola Ardone. Come gli altri prima di questo, non sono stata delusa. Nel macro racconto della guerra in Ucraina, si snodano le vite dei protagonisti, si scoprono pian piano le ferite di un passato che faticano a rimargin - facebook.com Vai su Facebook
Guerra Russia – Ucraina, Kiev: “Colpito impianto chimico russo”. Trump: “Lavoriamo molto duramente per la pace” - L'esercito ucraino ha inoltre dichiarato che le sue forze nella tarda serata di ieri hanno colpito un grande impianto chimico nella regione di Stavropol, nella Russia meridionale, innescando un ... Lo riporta fanpage.it
Ucraina: oggi a Miami incontro Witkoff-Umerov - L'inviato speciale statunitense Steve Witkoff incontrerà oggi a Miami il capo del Consiglio per la Sicurezza nazionale ucraino, Rustem ... Come scrive iltempo.it
Usa-Ucraina, colloqui «produttivi» a Miami. Trump: «Buone chance per un accordo». E Witkoff parte per Mosca - L'inviato di Donald Trump, Steve Witkoff si recherà domani a Mosca per colloqui sull'Ucraina. ilgazzettino.it scrive
Russia-Ucraina, Trump: “Putin vuole fermare la guerra”. Oggi nuovo round di colloqui a Miami - Oggi a Miami nuovo round di negoziazioni tra Witkoff e Umerov, mentre Putin ribadisce: "Kiev abbandoni il ... Segnala panorama.it
Ucraina-Russia, Putin: "Libereremo Donbass con forza se Kiev non si ritira" - "Le forze armate ucraine si rifiutarono di lasciare il Donbass, preferendo continuare a combattere e 'porre fine alla guerra'. Da adnkronos.com
Ucraina, salta l’incontro tra inviati USA e Zelensky. Meloni: “Non c’è collaborazione da parte di Mosca” - "Lungo ed amichevole colloquio telefonico con il segretario di Stato Rubio. Segnala fanpage.it