Ucraina Salvini rompe il fronte pro-Kiev | L’Ucraina non può vincere sul campo

Matteo Salvini a Mattino Cinque mette in discussione l’invio di armi all’Ucraina: “Non può vincere sul campo”. Le sue parole scuotono il dibattito politico italiano. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it © Affaritaliani.it - Ucraina, Salvini rompe il fronte pro-Kiev: “L’Ucraina non può vincere sul campo”

