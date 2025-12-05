Ucraina Putin | Ue non collabora con Usa progressi nei negoziati – La diretta

“ Mosca otterrà il Donbass, militarmente o con altri mezzi”. Sono le parole di Vladimir Putin, che intervistato da India Today in occasione della sua visita di Stato a Nuova Delhi, non ha mostrato di voler arretrare sulle sue posizioni. Tutto questo mentre la guerra continua e le guardie di frontiera ucraine hanno utilizzato un drone per distruggere un sito russo di lancio di veicoli aerei senza pilota nel settore di Kursk, come riportato da Ukrinform. Sul fronte settentrionale, aggiunge l’agenzia nazionale di stampa ucraina, gli operatori droni del Distaccamento di Frontiera di Cernihiv hanno colpito equipaggiamenti mimetizzati, veicoli e una mitragliatrice DShK di grosso calibro. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ucraina, Putin: “Ue non collabora, con Usa progressi nei negoziati” – La diretta

Rivedi l'ultima edizione di #Tg2000 - #4dicembre #RussiaUkraineWar #Ucraina #Putin #Donbass #Trump #Israele #Gaza #Hamas #elicottero #Garlasco #ChiaraPoggi #AndreaSempio #FiammaOlimpica #MilanoCortina2026

