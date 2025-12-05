Ucraina Putin | Stiamo discutendo della pace anche con gli Stati Uniti

(Adnkronos) – Vladimir Putin continua a parlare dei negoziati in corso per la fine della guerra in Ucraina. “Potrei condividere molti dettagli sugli eventi in corso in Ucraina. Stiamo discutendo, insieme ad alcuni partner, tra cui gli Stati Uniti, di una possibile dichiarazione pacifica. Grazie per l’attenzione nel trovare soluzioni a questa situazione”, ha detto . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Ucraina, Putin: “Stiamo discutendo della pace, anche con gli Stati Uniti”

Argomenti simili trattati di recente

Rivedi l'ultima edizione di #Tg2000 - #4dicembre #RussiaUkraineWar #Ucraina #Putin #Donbass #Trump #Israele #Gaza #Hamas #elicottero #Garlasco #ChiaraPoggi #AndreaSempio #FiammaOlimpica #MilanoCortina2026 Vai su X

Rivedi l'ultima edizione di #Tg2000 - #4dicembre #RussiaUkraineWar #Ucraina #Putin #Donbass #Trump #Israele #Gaza #Hamas #elicottero #Garlasco #ChiaraPoggi #AndreaSempio #FiammaOlimpica #MilanoCortina2026 - facebook.com Vai su Facebook

Putin vola in India da Modi, al via l'incontro. Lo zar parla di una "dichiarazione pacifica" in Ucraina, tutti i temi sul tavolo - Partito il vertice a Nuova Delhi fra il Premier indiano Narendra Modi e il Presidente russo Vladimir Putin arrivato ieri in India per una visita di due giorni ... Come scrive affaritaliani.it

Guerra Ucraina Russia, il Cremlino: "Telefonata Putin - Trump non è in programma". LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, il Cremlino: 'Telefonata Putin - Segnala tg24.sky.it

Ucraina, nuovo vertice a Miami. Trump sicuro su Putin: “Vuole fermare la guerra” - Dopo l'incontro saltato delle scorse ore, a Miami si torna a discutere della situazione in Ucraina. Lo riporta newsmondo.it

#UKRAINERUSSIAWAR. USA – Ucraina: 27 punti da discutere, 4 pacchetti. Russia: il Donbass è russo. Pokrovs’k e Myrnohrad, ucraini senza speranza - Durante la sua permanenza a Kiev, incontrerà il Presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky. Scrive agcnews.eu

Ucraina, Cremlino: “Conquistate Pokrovsk e Volchansk”. Putin ai militari: “Siate pronti per continuare a combattere” - Le forze di Mosca hanno conquistato le città di Pokrovsk, nella regione ucraina di Donetsk, e di Volchansk, nel Kharkiv, secondo quanto riferito dal portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. Scrive ilfattoquotidiano.it

Donald Trump: "Putin vorrebbe mettere fine alla guerra in Ucraina" - Capo delle forze Nato in Europa: pronti a creare difficoltà alla Russia ... Lo riporta lastampa.it