Ucraina Putin non cede | la Nato è una minaccia

Dall’India le parole dure di Putin: ‘La Nato è una minaccia, il Donbass sarà russo’. L’Europa teme che Washington possa tradire Kiev. Servizio di Antonella Mitola TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Ucraina, Putin non cede: la Nato è una minaccia

