Ucraina Putin | Negoziati con Usa complessi Io e Zelensky vediamo le cose in modo diverso

(Adnkronos) – I negoziati in corso con gli Stati Uniti sull'Ucraina sono "complessi", ma è necessario "impegnarsi" piuttosto che ostacolarli. Lo ha detto Vladimir Putin nella sua intervista a India Today, parlando di "un compito complesso e di una missione ardua che il presidente (Donald) Trump si è prefissato". "Raggiungere un consenso tra le parti . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

News recenti che potrebbero piacerti

Rivedi l'ultima edizione di #Tg2000 - #4dicembre #RussiaUkraineWar #Ucraina #Putin #Donbass #Trump #Israele #Gaza #Hamas #elicottero #Garlasco #ChiaraPoggi #AndreaSempio #FiammaOlimpica #MilanoCortina2026 Vai su X

Rivedi l'ultima edizione di #Tg2000 - #4dicembre #RussiaUkraineWar #Ucraina #Putin #Donbass #Trump #Israele #Gaza #Hamas #elicottero #Garlasco #ChiaraPoggi #AndreaSempio #FiammaOlimpica #MilanoCortina2026 - facebook.com Vai su Facebook

Ucraina, Putin: "Negoziati con Usa complessi. Io e Zelensky vediamo le cose in modo diverso" - Putin commenta i negoziati tra Usa e Russia sull’Ucraina e incontra Modi in India per discutere sicurezza, rapporti bilaterali e possibili accordi sui missili S- Si legge su msn.com

Ucraina, vertice di cinque ore Usa-Russia chiuso senza accordo. Putin non cede di un millimetro: vuole i territori - Sono stati compiuti “alcuni progressi” nei colloqui tra Stati Uniti e Russia sull'Ucraina. Come scrive affaritaliani.it

Ucraina, la tattica di Putin: negoziare senza passi indietro - Le carte in tavola Vladimir Putin le ha messe nel giugno del 2024 in un discorso al ministero degli Esteri: per avere la pace l'Ucraina deve ritirarsi dalle quattro regioni rivendicate da Mosca, ... Secondo ansa.it

Ucraina, salta l'incontro Usa-Zelensky. Russia: "Più forti nei negoziati" - Cancellato l’incontro tra Zelensky e gli inviati Usa Witkoff e Kushner: rientro anticipato da Mosca dopo il mancato accordo sul piano di pace ... Secondo msn.com

Guerra Ucraina, perché non c'è accordo tra Usa e Russia? Rubio: «Il nodo è il 20% del Donetsk» - Cinque ore di colloqui al Cremlino non sono bastate a produrre un avanzamento concreto nel negoziato per la fine della guerra in Ucraina. Riporta ilmessaggero.it

Guerra in Ucraina, scontro sui territori e sulla Nato: i nodi che hanno bloccato il negoziato - Dietro le porte dorate del Cremlino, dopo una cena sontuosa e una fermata al Bolshoi, Steve Witkoff e Jared Kushner si sono ritrovati a confrontarsi per cinque ore ... Si legge su ilgazzettino.it