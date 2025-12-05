Ucraina parlamentari si aumentano lo stipendio di 5000 dollari al mese
''Un aumento di 5.000 dollari al mese, nel bel mezzo di una guerra, mentre il Paese non ha soldi per i soldati.''.
Gli stati membri e il parlamento europeo hanno raggiunto un accordo per vietare le importazioni di gas russo nell’Unione europea a partire dall’autunno 2027, con l’obiettivo di privare Mosca di una delle fonti di finanziamento della guerra in Ucraina. - facebook.com Vai su Facebook