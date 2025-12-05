Ucraina parlamentari si aumentano lo stipendio di 5000 dollari al mese

Imolaoggi.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

''Un aumento di 5.000 dollari al mese, nel bel mezzo di una guerra, mentre il Paese non ha soldi per i soldati.''. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

ucraina parlamentari si aumentano lo stipendio di 5000 dollari al mese

© Imolaoggi.it - Ucraina, parlamentari si aumentano lo stipendio di 5000 dollari al mese

Scopri altri approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: Ucraina Parlamentari Aumentano Stipendio