Ucraina Modi a Putin | L' India non è neutrale è dalla parte della pace

L’India “non è neutrale, è dalla parte della pace “. Lo ha dichiarato il premier indiano Narendra Modi, riferendosi alla guerra con l’Ucraina, in occasione della visita a New Delhi del presidente russo Vladimir Putin. Lo riporta Ndtv. Delhi, ha aggiunto, sostiene una soluzione nata dal dialogo e dalla diplomazia, piuttosto che da un ulteriore conflitto militare. “ Sosteniamo una soluzione pacifica “, ha affermato il premier, ribadendo la posizione dell’India sull’Ucraina, rimasta invariata dall’inizio della guerra. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ucraina, Modi a Putin: "L'India non è neutrale, è dalla parte della pace"

