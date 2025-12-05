Ucraina Modi a Putin | L' India è dalla parte della pace

Tappeto rosso, abbracci, accordi per avviare nuovi affari su energia e armi - in mezzo a parole di pace pronunciate nonostante una guerra, quella in Ucraina, che non sembra volersi esaurire. Il presidente russo Putin torna a Nuova Delhi dopo quattro anni: ad accoglierlo c'è il presidente Narendra Modi, che lo definisce amico e sfila il gigante asiatico dal ruolo di osservatore ininfluente: "L'India non è un Paese neutrale - dice, - è dalla parte della pace". Il russo ricambia riconoscendosi nel pensiero di Ghandi, filosofo di un mondo "multipolare, fondato sull'uguaglianza delle nazioni", versione digeribile della propaganda putiniana alla base del nuovo ordine mondiale imposto con le armi. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Ucraina, Modi a Putin: "L'India è dalla parte della pace"

Ucraina, Modi a Putin: "L'India non è neutrale, è dalla parte della pace"