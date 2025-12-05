Ucraina Meloni | linea governo deve rimanere la stessa

Roma, 5 dic. (askanews) – La linea del governo sull’Ucraina rimane la stessa. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ospite in studio al Tg La7. “La linea del governo è chiara: abbiamo sostenuto l’Ucraina per costruire la pace. Non si costruisce con le buone intenzioni ma con la deterrenza, se non avessimo sostenuto l’Ucraina avremmo avuto una nazione invasa e avremmo pagato un prezzo. Oggi ci sono embrioni negoziali grazie al lavoro di sostegno. Quindi la linea del governo deve rimanere la stessa perchè vogliamo costruire la pace”. “L’Italia ha potuto avere in questa questione una postura seria e forte grazie a una maggioranza compatta, io ascolto sempre quello che dicono gli alleati, aiuta a ragionare e prendere decisioni consapevoli”, ha precisato rifiutando il dibattito su filorussi e filoucraini: “I fili ce li hanno i burattini, siamo tutti filoitaliani. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Scopri altri approfondimenti

La strategia del silenzio di Meloni: dal genocidio di Gaza al fallimento in Ucraina I MIEI PROSSIMI APPUNTAMENTI •⁠ ⁠Sabato 6 dicembre ROMA. Presenterò il mio libro “Democrazia deviata” insieme ad Alessandro Orsini alle 18.30 a Più Libri più Liberi (sal - facebook.com Vai su Facebook

Ucraina, Meloni incontra i vice: evitare strappi sul decreto armi. Il blitz dei troll bielorussi Vai su X

Meloni: «Se l'Europa vuole essere grande deve difendersi da sola. Il rapporto Usa-Ue non è incrinato» - Su Kiev ha dichiarato: «La linea del governo è molto chiara dall'inizio, abbiamo sostenuto ... Da leggo.it

Ucraina: Meloni, la nostra linea non cambia, costruiamo la pace - "La linea del Governo e' molto chiara dall'inizio, abbiamo sostenuto l'Ucraina per costruire la pace. Da ilsole24ore.com

Meloni: «Se l'Europa vuole essere grande deve difendersi da sola. Ucraina? Nostra linea non cambia» - Su Kiev ha dichiarato: «La linea del governo è molto chiara dall'inizio, abbiamo sostenuto ... Come scrive msn.com

Ucraina, Meloni: linea governo deve rimanere la stessa - Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ospite in studio al Tg La7. msn.com scrive

Meloni: "Non vedo incrinarsi i rapporti con gli Usa ma l'Europa deve sapersi difendere da sola" - La premier ospite del Tg La7: "Sull'Ucraina la linea del governo resta la stessa. Lo riporta ilfoglio.it

Meloni al TgLa7: «L’Europa deve difendersi da sola». Ucraina, referendum e la battuta sul faccia a faccia con Schlein: cosa ha detto la premier - La premier a tutto campo nell'intervista di Enrico Mentana durante l'edizione delle 20 del Tg di La7. Secondo msn.com