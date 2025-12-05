Ucraina Macron in Cina | Unità tra Usa e Paesi europei è essenziale

Lapresse.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nell’ultimo giorno della sua visita in Cina, il presidente francese Emmanuel Macron ha dichiarato di aver discusso con il presidente Xi Jinping della necessità di una “ pace forte e duratura ” in Ucraina e ha delineato la visione dell’ Europa per porre fine al conflitto. Parlando ai media al termine di una visita all’Università del Sichuan a Chengdu, Macron ha affermato che la Cina e il Brasile stanno continuando a lavorare su un gruppo di “ Amici della pace ” e ha sottolineato che gli stretti legami della Cina con la Russia rendono i colloqui particolarmente importanti. Ha affermato che Xi ha mostrato la volontà di sostenere la stabilità e di prendere in considerazione le argomentazioni europee a favore di garanzie di sicurezza che impediscano futuri attacchi all’Ucraina. 🔗 Leggi su Lapresse.it

ucraina macron in cina unit224 tra usa e paesi europei 232 essenziale

© Lapresse.it - Ucraina, Macron in Cina: "Unità tra Usa e Paesi europei è essenziale"

Leggi anche questi approfondimenti

ucraina macron cina unit224Ucraina, Macron in Cina: "Unità tra Usa e Paesi europei è essenziale" - (LaPresse) Nell'ultimo giorno della sua visita in Cina, il presidente francese Emmanuel Macron ha dichiarato di aver discusso con il presidente ... Lo riporta stream24.ilsole24ore.com

ucraina macron cina unit224Macron conclude la missione in Cina: Xi apre a cooperazione e dialogo su Ucraina e Medio Oriente - Il leader cinese ha accompagnato Macron nella visita a Chengdu, città nota per la sua popolazione di panda, in una mossa di riguardo dato che Xi raramente si unisce ai leader stranieri in visite fuori ... Riporta tg.la7.it

ucraina macron cina unit224Macron a Xi: "La Cina ha capacità decisiva sul cessate fuoco in Ucraina" - Lo ha ribadito il presidente francese durante la sua quarta visita, da quando è a capo dell'Eliseo, in Cina. Riporta tg24.sky.it

ucraina macron cina unit224Macron a Xi: “La Cina può fermare la guerra in Ucraina” - Emmanuel Macron a Pechino chiede a Xi Jinping di usare l’influenza cinese per favorire il cessate il fuoco in Ucraina e rafforzare il dialogo con l’Europa ... Si legge su ilmetropolitano.it

ucraina macron cina unit224Macron vola a Pechino. Il messaggio a Xi: 'La Cina ha capacità sul cessate il fuoco in Ucraina' - Il capo dell'Eliseo ha detto che Francia e Cina devono superare le loro 'differenze', rilevando che 'a volte ci sono divergenze, ma è nostra responsabilità superarle per il bene comune'. Scrive ansa.it

ucraina macron cina unit224Macron a Xi: Cina ha capacità di influenzare tregua in Ucraina - La Cina ha la "capacità decisiva" per poter influenzare il cessate il fuoco in Ucraina. Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Ucraina Macron Cina Unit224