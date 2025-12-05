Ucraina Macron in Cina | Unità tra Usa e Paesi europei è essenziale

Nell’ultimo giorno della sua visita in Cina, il presidente francese Emmanuel Macron ha dichiarato di aver discusso con il presidente Xi Jinping della necessità di una “ pace forte e duratura ” in Ucraina e ha delineato la visione dell’ Europa per porre fine al conflitto. Parlando ai media al termine di una visita all’Università del Sichuan a Chengdu, Macron ha affermato che la Cina e il Brasile stanno continuando a lavorare su un gruppo di “ Amici della pace ” e ha sottolineato che gli stretti legami della Cina con la Russia rendono i colloqui particolarmente importanti. Ha affermato che Xi ha mostrato la volontà di sostenere la stabilità e di prendere in considerazione le argomentazioni europee a favore di garanzie di sicurezza che impediscano futuri attacchi all’Ucraina. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ucraina, Macron in Cina: "Unità tra Usa e Paesi europei è essenziale"

