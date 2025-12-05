Ucraina la diplomazia segreta di Melania Trump | altri sette bambini rapiti dai russi sono tornati a casa

Gli uomini seduti ai tavoli dei negoziati non hanno ancora ottenuto risultati definitivi per mettere fine al conflitto in Ucraina. Ieri, a Miami, Rustem Umerov, capo del Consiglio di sicurezza ucraino, ha incontrato il segretario di Stato Usa, Mark Rubio; qualche giorno fa Steve Witkoff e Jared Kushner, inviato speciale e genero di Trump, sono rimasti cinque ore al Cremlino a discutere dell’accordo di pace con il presidente russo. Risultati più immediati e tangibili, sembra, li stiano ottenendo le donne, con quella che alcuni media chiamano “diplomazia segreta”. Stanotte sette bambini ucraini che erano in Russia sono riusciti a ricongiungersi con le loro famiglie in Ucraina grazie all’intervento della first lady repubblicana. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Ucraina, la “diplomazia segreta” di Melania Trump: altri sette bambini rapiti dai russi sono tornati a casa

