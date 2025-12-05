Ucraina la Danimarca taglia il fondo per gli aiuti I socialdemocratici | Presto sarà il turno di altri Paesi

La Danimarca ridurrà gli aiuti finanziari e militari all’ Ucraina nel 2026. Come riferisce la testata online del servizio pubblico danese DR, “il prossimo anno la Danimarca donerà 9,4 miliardi di corone” rispetto ai 16,5 miliardi del 2025 e ai quasi 19 miliardi del 2024. Il ridimensionamento riguarda infatti un Paese che dal 2022, anno dell’invasione russa, è stato tra i Paesi europei che hanno contribuito maggiormente alla difesa ucraina. La decisione sarebbe legata all’esaurimento del fondo speciale per l’Ucraina, istituito nel 2023, che ha già erogato circa 70 miliardi di corone in aiuti militari. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Ucraina, la Danimarca taglia il fondo per gli aiuti. I socialdemocratici: “Presto sarà il turno di altri Paesi”

